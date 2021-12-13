ABD, Suriye'de yine sivilleri katletti

ABD birlikleri Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor kenti yakınlarında "havadan operasyon" düzenledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre ABD'li birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi hayatını kaybetti bazı siviller de kaçırıldı.

Daha önce de New York Times gazetesi ABD Hava Kuvvetlerinin, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.

Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil gruba F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olunduğu vurgulanmıştı.