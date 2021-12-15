Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi'den Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz’a tebrik

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Almanya’nın yeni başbakanı olarak seçilen Olaf Scholz’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, kaleme aldığı mesajıda, iki ülkenin 150 yıllık tarihi ilişkilerine dayanarak karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde verimli ve kayda değer bir işbirliği yapabileceklerine değindi.

Reisi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'dan yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme iddiasına yalanlama

IRIB haber ajansına konuşan İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, İran nükleer programına dair açıklamada bulundu.

İran hakkındaki yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme iddiasının asılsız olduğunu belirten İslami, "Bunlar, İran düşmanları ve Siyonist çevreler tarafından ülkemize yönelik yapılan mesnetsiz suçlamalardır." dedi.

İran ve Umman ilişkileri en istikrarlı durumda

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Tahran’da bulunan Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari ile görüştü.

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 784 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 831’e vaka sayısı ise 6 milyon 160 bin 303’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 42’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 980 bin 566’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.