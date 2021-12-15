WSJ: Katar, Suudi Arabistan-Türkiye görüşmesine arabuluculuk yapıyor

The Wall Street Journal gazetesi Orta Doğu’daki gelişmelere yer verilen bir analizde, Katar’ın Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasına yer verdi. Haberde, iki ülke arasında süregelen sorunlar hatırlatılırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir daha İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı gündeme almaması sözünü istediği öne sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesi, Siyonist İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in tarihte ilk niteliği taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini, Viyana görüşmeleri ve ABD’nin odağını bölgeden çekmesi endişeleriyle Ortadoğu’da değişen jeopolitik dengeleri inceleyen bir analiz kaleme aldı.

“İran korkusuyla, ABD’nin küçülen rolü Ortadoğu rakiplerini birlikte olmaya itiyor“ başlıklı analizde, son yaşanan gelişmeler ve ziyaretler mercek altına alındı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, jeopolitik dengelerin değiştiği atmosferde, Katar’ın Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir görüşme için arabuluculuk yaptığını söyledi. Katar yetkililerinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Doha’da bir araya gelmesine yönelik çalışmalarının uygun zaman ve yer belirlenememesi gerekçesiyle başarısız olduğu belirtildi.

Haberde, Erdoğan ve Selman’ın görüşmesinin iki ülke arasında başta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olmak üzere çeşitli problemlerini geride bırakmak için bir şans olacağı belirtildi. Suudi ve Katarlı yetkililerin aktardığına göre, Prens Selman, Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın ölümünü gündeme almaması ve Türk medyasının bu meselenin derinine inmemesinin sözünü istiyor.

Haber, şu ifadelerle devam etti: Erdoğan’ın hesabı jeopolitikten çok parayla ilgili olabilir. Türkiye’nin kur krizinin içine girmesiyle, Erdoğan ekonomik canlılık arayışında.

Kaynak: T24