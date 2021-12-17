Siyonist İsrail yeniden Suriye'yi hedef aldı

Siyonist İsrail'in 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, yerel saatle 00.50 sıralarında rejim güçlerinin işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden ülkenin güneyindeki bir dizi noktayı hedef aldığını belirtti.

Kaynağa göre, hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, füzelerin büyük çoğunluğu etkisiz hale getirildi.

SANA, saldırılarda en az 1 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Olaya ilişkin Siyonist Rejim tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

