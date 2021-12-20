İran'dan Siyonist İsrail'in saldırı tehditlerine yanıt

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, Siyonist İsrail'den gelen saldırı tehditleri üzerine, "Siyonist Rejim’in İran’ın nükleer tesisleri ve askeri üslerine yönelik herhangi bir tehdidi, ABD’nin desteği ve yeşil ışığı olmadan mümkün değildir.” dedi.

Tuğgeneral Reşid, "Bu tür tehditler hayata geçirilirse, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri operasyon planı çerçevesinde saldırı için kullanılan tüm askeri üsler, rotalar ve alanlar derhal hedef alınarak düşamana ezici bir darbe indirilecektir." ifadelerini kullandı.