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20 Ara 2021 10:50

İran'dan Siyonist İsrail'in saldırı tehditlerine yanıt

İran'dan Siyonist İsrail'in saldırı tehditlerine yanıt

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, Siyonist Rejim'in İran'a saldırı planları ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, Siyonist İsrail'den gelen saldırı tehditleri üzerine, "Siyonist Rejim’in İran’ın nükleer tesisleri ve askeri üslerine yönelik herhangi bir tehdidi, ABD’nin desteği ve yeşil ışığı olmadan mümkün değildir.” dedi.

Tuğgeneral Reşid, "Bu tür tehditler hayata geçirilirse, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri operasyon planı çerçevesinde saldırı için kullanılan tüm askeri üsler, rotalar ve alanlar derhal hedef alınarak düşamana ezici bir darbe indirilecektir." ifadelerini kullandı.

News Code 1899299
https://tr.mehrnews.com/news/1899299/

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