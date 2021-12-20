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20 Ara 2021 18:50

Belarus'un Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı

Belarus'un Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı

Belarus Dışişleri Bakanlığı, dün gece geç saatlerde ülkenin Londra'daki büyükelçiliğine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

BelTA'nın aktardığı açıklamaya göre gece gelen grup önce büyükelçilik binasının dış cephesine zarar vermeye başladı. Ardından olay yerine gelen Belaruslu diplomatlar da saldırıya uğradı, bir diplomatsa ağır yaralandı. Yapılan açıklamaya göre diplomatlardan birinin burnu ve dişleri kırılırken kafa travması nedeniyle acil tıbbi müdahale gördü.

Minsk, İngiliz maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Londra'daki saldırının ardından kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Saldırganlardan bazılarının olay yerinden kaçmaya çalışırken Londra polisi tarafından gözaltına alındığına dair İngiltere basınında haberler yer aldı. Şüphelilerin İngiltere'deki bir Belarus göçmen grubunun parçası olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Sol Haber

News Code 1899312
https://tr.mehrnews.com/news/1899312/

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