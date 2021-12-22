Azerbaycan ile ikili işbirliği geliştirme kararı aldık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un davetine icabetle sabah saatlerinde başkent Bakü'ye geldi.

Emir Abdullahiyan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakü temasları kapsamında üst düzey Azeri yetkililerle görüşmeler yapacaklarını söyledi ve "İran'ın Azerbaycan ile ilişkilerini daha da geliştirmek için çeşitli fikirleri var." dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan, "İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde seyretmesinden çok memnunum. Son üç ayda Azeri mevkidaşımla birkaç görüşme yaptık. İyi formatlar çerçevesinde ikili işbirliği geliştirme kararı aldık. Bu çalışmalar Bakü ziyareti sırasında yapılacak toplantılarda sonuç verecek." ifadelerini kullandı.

İran ile Azerbaycan arasında heyetler arası görüşmelerin devam edeceğini anlatan Emir Abdullahiyan, "Bundan sonra çok sayıda ekonomik, ticari ve kültürel heyet iki ülkeyi ziyaret edecek." diye konuştu.

Emir Abdullahiyan'ın Bakü ziyareti çerçevesinde Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Sayın Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu hafta sonu Azerbaycan'a gidecek." demişti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son günlerde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü.

Görüşmede İran-Azerbaycan ilişkilerindeki son durum ele alınmıştı.