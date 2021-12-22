Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Azerbaycan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Sayın Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu hafta sonu Azerbaycan'a gidecek." demişti.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son günlerde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü.
Görüşmede İran-Azerbaycan ilişkilerindeki son durum ele alınmıştı.
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