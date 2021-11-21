Emir Abdullahiyan, Rus heyeti ile Suriye’yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in içinde bulunduğu Rus heyet ile görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındığı görüşmede Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da hazır bulundu.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Suriye'de İran-Rusya işbirliğinin çok başarılı bir deneyim olduğunu belirterek, bu ülkenin yeniden inşası ile istikrarın sağlanması konusunda iliki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileri ile temmaslarını tamamladıktan sonra İran'a gelen Rus heyet, Tahran'da İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci tarafından karşılanmıştı.

