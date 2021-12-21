Emir Abdullahiyan'dan Afganistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.
Emir Abdullahiyan, "İslamabad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nde Afganistan'ın geleceğinin tüm etnik grupların yer aldığı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla garanti altına alınacağını vurguladım." dedi.
İranlı bakan, "Zirvede Müslümanların ilk kıblesi ile Filistinlilerin ana vatanının işgalden kurtuluşuna da vurgu yapıldı." ifadesi kullanıldı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad'da önceki gün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan’daki insani durum ve Afganistan’a yardımın artırılması görüşüldü. Toplantıda, Afganistan’a insani yardım sağlanması amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde “insani emanet fonu” kurulması karırına varıldı.
yorumunuz