İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 905 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 527’ye vaka sayısı ise 6 milyon 190 bin 762’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 732’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 32 bin 615’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.