İran'da günlük vefat sayısı 40'ın altına düştü

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 967 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 434’e vaka sayısı ise 6 milyon 186 bin 729’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 766'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 28 bin 495'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.