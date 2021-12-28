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28 Ara 2021 15:01

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 128 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 474’e vaka sayısı ise 6 milyon 188 bin 857’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 751’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 30 bin 632’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899483
https://tr.mehrnews.com/news/1899483/

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