İran yerli uydu taşıyıcısı "Simurg" başarıyla fırlatıldı

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küçük uyduların 'Sefir' ve 'Kasıd' uydu taşıyıcıları ile fırlatılabilmesinin ardından daha yüksek kabiliyete sahip olan uydu taşıyıcıların geliştirilmesine karar verildi ve 'Simurg' uydu taşıyıcısı ülkenin uzay endüstrisi programına dahil edildi" dedi.

Hüseyini, 'Simurg' uydu taşıyıcısının performansıyla ilgili olarak, "Bu denemede uzay üssü bileşenlerinin işlevi ve uydu fırlatma aşamalarının performansı doğru bir şekilde yapıldı ve sonunda amaçlanan araştırma hedeflerine ulaşıldı" ifadesini kullandı.

Hüseyini, bu testte ilk kez 470 km irtifada ve 7350 m/s hızla üç araştırma kargosunun aynı anda fırlatıldığını söyledi.