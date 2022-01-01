İran: Uzay alanındaki ilerlemeler vazgeçilmez hakkımızdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’ın uzaya roket fırlatmasından rahatsız olan bazı ABD’li ve Avrupalı yetkililerin müdahaleci açıklamalarına tepki göstererek, “Havacılık ve uzay alanı da dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma alanında kaydedilen ilerlemeler İran ulusunun vazgeçilmez hakkıdır ve bu tür müdahaleci açıklamalar ülkemizin bu alanlardaki kararlılığını baltalayamaz.” dedi.

Hatipzade, “Herhangi bir BM kararı İran’ın uzay araştırmaları ve ilgili deneyleri yasaklamamaktadır. Bu nedenle BMGK 2231 sayılı kararını gerekçe olarak göstermek yanlıştır.” ifadesini kullandı.

İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl teknolojileri kullanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Hatipzade, “İran, konuyla ilgili fikirlerini dayatmaya çalışan bazı ülkelerin görüşlerini beklemeyecektir.” açıklamasında bulundu.

Fransız haber ajansı Agence France Presse'na (AFP) konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran’ın uzaya uydu taşıyan roket fırlatmasından endişe duyduklarını dile getirmişti.

ABD'li yetkili, İran'ın bu tür eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına uygun olmadığını iddia etmişti.