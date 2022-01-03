Türkiye'de yıllık enflasyon belli oldu; yüzde 36,08

TÜİK, 2021 yılı enflasyon verileri açıkladı. TÜİK’e göre 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. 2021'in son ayı Aralık'ta ise enflasyon yüzde 13,58 oldu.

19 yılın zirvesinde

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2021 değeri, Eylül 2002’den bu yana geçen 19 yıllık süredeki en yüksek enflasyon oranını oluşturdu.

Üretici fiyatları aralık'ta yüzde 80 arttı

Tüketici enflasyonun habercisi olarak değerlendirilen üretici fiyat endeksi ise Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.

Kaynak: Birgün