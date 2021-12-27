  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Ara 2021 08:49

Suriye askerleri Amerikan konvoyunu geri dönmeye zorladı

Suriye askerleri Amerikan konvoyunu geri dönmeye zorladı

Suriye ordusunun Haseke kırsalında Amerikan kuvvetlerine ait bir konvoyu durdurarak geri dönmeye zorladığı bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA, Haseke kırsalının kuzeybatısında yer alan Tel Temr ilçesindeki Şuveyş çiftliği yakınlarındaki kontrol noktasında ABD Kuvvetlerine ait dört zırhlı aracı durdurduğunu bildirdi.

Ajansa konuşan yerel kaynaklar, ABD güçlerinin bölgeden geri çekilmeye zorladığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynakları ise, Aralık ayında aynı bölgede ABD devriyelerinin yedinci kez Suriye ordusu tarafından engellendiğini aktardı.

Daha önce de Kamışlo ve Til Temir’de Arapların çoğunlukta yerleşik olduğu bölgelerde ABD kuvvetlerinin geçişi engellenmişti.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.

News Code 1899438
https://tr.mehrnews.com/news/1899438/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler