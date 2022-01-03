General Süleymani şehit edilişinin 2. yılında anılıyor

İran genelinde bugün eski Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 2. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenleniyor.

Tahran'daki direniş şehitlerini anma töreni, İran saati ile 14.30'da başkentin Musalla Camisi'nde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin konuşması ile başlayacak.

Törene yerli ve yabancı konukların yanı sıra Şehit Süleymani'nin ailesi de katılacak.

Şehit General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

General Süleymani'ye, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından “yaşayan şehit” ismi verilmiştir.