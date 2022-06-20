Irak Hizbullahı'ndan Pompeo'nun General Süleymani iddiasına tepki

Al Maalomah haber ajansının haberine göre, Irak Hizbullahı, Şehit General Kasım Süleymani ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'a tepki gösterdi.

Irak Hizbullahı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verild:

"ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda direniş şehitleri olarak bilinen Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik cinayette parmağı olduğu gerçeği her geçen gün daha netleşiyor ve ABD çıkarları için çalışan ve ülke halkına yönelik cinayetlerinde parmağı olan Irak istihbarat unsurlarının komplo ve ihanetleri ortaya çıkıyor.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun terörle ilgili sözleri, Irak istihbarat unsurlarının direniş şehitlerine karşı cinayette parmağı olduğunu kanıtlıyor."

ABD eski Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin General Kasım Süleymani'ye düzenlediği terör saldırısı hakkında konuşmuştu.

Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 500 Amerikalının öldürülmesini planlayanlar arasında yer aldığını iddia etmişti.