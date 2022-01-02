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2 Oca 2022 16:10

Dünya halkı ABD'nin zorbalık politikalarından nefret ediyor

Dünya halkı ABD'nin zorbalık politikalarından nefret ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı, eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle resmi Twitter hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle resmi Twitter hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın attığı Twitte şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya halkının General Süleymani suikastına tepkisi, dünya uluslarının ABD'nin zorbalık ve hegemonik politikalarından şiddetle nefret ettiğini gösterdi. ABD'li yetkililer dünya ülkelerinin sokaklarında bu nefretin görüntülerini görmediyse, medya imparatorluklarının oyununa gelmiş olmalılar."

Dünya halkı ABD'nin zorbalık politikalarından nefret ediyor

News Code 1899587
https://tr.mehrnews.com/news/1899587/

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