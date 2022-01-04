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4 Oca 2022 11:28

Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne İHA saldırısı

Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne İHA saldırısı

Irak’ın batısında ABD’nin ve diğer uluslararası güçlerin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Almaalomah.me" web sitesinde yer alan bilgiye göre, Anbar’da kontrolün ABD güçlerinde olduğu Ayn el-Esed hava üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının bomba yüklü iki İHA ile düzenlendiği Irak medyasına yansırken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınındaki, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Camp Victory üssüne de dün İHA'lı saldırı düzenlenmişti.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.

News Code 1899635
https://tr.mehrnews.com/news/1899635/

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