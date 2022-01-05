Bağdat'ta Amerikan askeri üssüne yeni saldırı

Irak merkezli Nasnews haber sitesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı, Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirildi.

Füzelerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'taki Victory Askeri Üssü 2 gün önce patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı.

Ayrıca ülkenin batısındaki Enbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esad Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Sputnik