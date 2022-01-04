Suriye'de ABD'nin askeri üssüne yeni saldırı

Yerel kaynaklar, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor bölgesinde bulunan bir Amerikan üssüne roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.

Daha önce Kuniko petrol sahasında bulunan bir ABD üssüne roket saldırısı düzenlenmişti.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.