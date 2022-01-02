Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist saldırı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, işgal rejimi İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları rejim uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Siyonist güçlerinden dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

Kaynak: Milli Gazete