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2 Oca 2022 09:03

Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist İsrail Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Can kaybı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Siyonist saldırı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, işgal rejimi İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları rejim uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Siyonist güçlerinden dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1899569
https://tr.mehrnews.com/news/1899569/

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