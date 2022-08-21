İşgal güçleri Ramallah’a bağlı köylere baskın düzenledi

Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin Deir Nizam köyüne baskın düzenlediğini ve baskın sebebiyle işgal güçleriyle köy sakinleri arasında çatışmalar yaşandığını, çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Bu arada, işgal güçlerinin ayrıca Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Harbetu Ebu Felah köyüne de baskın düzenlediği ve 14 yaşındaki Alâ İhab Eş-Şeyh Hamayile isimli çocuğu ailesinin evinde gözaltına aldığı öğrenildi.

İşgal güçleri son dönemde Ramallah’ın kuzeyindeki ve batısındaki köylerin girişlerini her gün birkaç saat süreyle kapatıyor.

Ramallah’a bağlı Deir Nizam, Nebi Salih, Ra’s Kerker ve Abud köyleri sürekli olarak işgal güçlerinin ve toprakları üzerinde kurulu Halamish Yahudi Yerleşkesi sakini Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Halamish Yahudi Yerleşkesi, Kuber köyü sakinlerinden Ömer Abdülcelil isimli Filistinli gencin yaralanıp gözaltına alınmadan önce üç Yahudi yerleşimciyi bıçaklayarak öldürmesiyle gündeme gelmişti.

Nebi Salih ve Deir Nizam köylerine ait araziler üzerinde fanatik Yahudi cemaatleri tarafından 1997 yılında kurulan Halamish Yahudi Yerleşkesi’nin çevresindeki Filistin köylerine işgal güçleri ve yerleşimciler sık sık baskın düzenliyorlar.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi