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24 Oca 2022 11:00

Washington'da Siyonist İsrail karşıtı protesto

Washington'da Siyonist İsrail karşıtı protesto

ABD merkezli Filistin Gençlik Hareketi'nin, Siyonist Rejim'in yasadışı yerleşimlerini protesto etmek üzere İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde başlattığı oturma eyleminde 7 gösterici gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi pankartlarla İsrail Büyükelçiliğinin önünde toplandı.

Filistin Gençlik Hareketi adlı oluşumun organize ettiği protestoda, başta Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olmak üzere işgal rejiminin yasadışı yerleşimleri protesto edildi.

Söz konusu oluşum tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlileri evlerinden zorla çıkartarak genişlettiği yasadışı yerleşimlerin durdurulması, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sonlandırılması ve medyanın İsrail'in Filistin işgaline göz yummaması olmak üzere üç talepte bulunulduğu, bunlar yerine getirilmedikçe oturma eyleminin sonlandırılmayacağı ifade edildi.

Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Siyonist İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde çadır kuran göstericilerden 7'si polis tarafından gözaltına alındı.

AA

News Code 1900022
https://tr.mehrnews.com/news/1900022/

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