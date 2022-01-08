Suudi koalisyonu Yemen'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırıları devam ediyor.

Suudi koalisyonu son 24 saat içerisinde 126 kez Hudeyde kenti için yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde’ye üç İHA’lı saldırı düzenlediği belirtildi.

Suudi koalisyonuna bağlı güçler ayrıca Hudeyde kentine 35 kez topçu ve füzeli saldırı düzenlerken 63 kez de farklı silahlarla bu kenti hedef aldı.

Yemenli kaynaklar ilaveten Suudi savaş uçaklarının Yemen’in farklı bölgelerine saldırılarının devam ettiğini duyurdu.

Suudi savaş uçakları Şabva vilayetindeki Asilan, Beyhan ve Ayın bölgelerini 45 kez bombaladı.

Marib vilayetindeki al-Balk bölgesi 16 kez Suudi savaş uçakları tarafından hedef alınırken al-jubah ve Sirah bölgeleri de 3 kere bombalandı.

Hecce vilayetindeki al-Car bölgesine 7 kez saldırı düzenlenirken el-Cevf vilayetindeki al-Marazik bölgesi de 2 kere Suudi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Öte yandan Siyonit Rejim savaş uçaklarının Sada vilayetine saldırısı sonucu Yemenli bir kadın hayatını kabetti ve bir kadın daha yaralandı.