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30 Ara 2021 11:39

Suudi savaş uçakları Yemen'in Dali ve Dhamar vilayetlerini bombaladı

Suudi savaş uçakları Yemen'in Dali ve Dhamar vilayetlerini bombaladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Yemen'in Dali ve Dhamar vilayetlerini bombaladı.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen’in farklı yerlerine saldırıları sürüyor.

Yemen’in farklı yerlerindeki yerleşim bölgeleri bugün Suudi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Dali vilayetini bombaladı. Bunun yanı sıra Dhamar vilayeti de Suudi savaş uçakları tarafından hedef alıdındı.

Arap medyası ayrıca Sada’daki al-Şeyh bölgesinin de Suudi savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu.

News Code 1899513
https://tr.mehrnews.com/news/1899513/

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