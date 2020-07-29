Irak: Suriye ve komşu ülke sınırlarına askeri sevkiyat yapıldı

Irak Silahlı Kuvvetler resmi sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, operasyonlarla birlikte özellikle Suriye sınırı ve diğer komşu ülke sınırlarına güç ve askeri sevkıyatın yapıldığını duyurdu.

Yahya Resul ayrıca, Irak'ın tüm sınırlarının güvende olması için son teknoloji silah,modern görüşlü kamere ve insansız hava araçları ile en iyi şekilde gözetlendiğini ancak son operasyonlarla birlikte Irak sınırına sızmaya çalışan terör unsurlarını engellemek için özellikle Anbar,Musul'un batı bölgesinde operasyonların yürütüldüğüne dikkat çekti.

Ülkede IŞİD kalıntılarına yönelik operasyonların başarılı şekilde yürütüldüğünü söyleyen Resul, sınırdaki askeri gücün Ordu, sınır korumaları ve Haşd Şabi ile birlikte görev yaptığını aktararak özellikle Suriye ve Suriye'nin kuzey doğu bölgesinde YPG'nin bulunduğu bölgede IŞİD unsurlarının yoğunluk olduğunu söyledi.

Türkmeneli TV