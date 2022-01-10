Acun Ilıcalı, İranlı futbolcu için devreye girdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a ortak olmuş, sonrasında ortaklıktan çekilerek İngiltere'nin Hull City takımını satın almıştı. Ilıcalı'nın transfer için harekete geçtiği belirtilirken, bu transferler için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı konuşuluyor.

Hedef Allahyar ve Zajc

Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmaya hazırlandığı iki oyuncuya Hull City'nin talip olacağı iddia edildi. Zorya'dan dönen Allahyar ve bu sene beklenen katkıyı veremeyen Miha Zajc, gelecek senenin kadro planlamasında yer bulamadı. Ilıcalı, bu iki oyuncu için harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertlilerin bu iki oyuncuya talip olan İngiliz ekibinden önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu iki oyuncu için İngiliz ekibinden 7 milyon Euro (yaklaşık 110 milyon TL) bonservis bedeli alacak.