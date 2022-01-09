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9 Oca 2022 08:54

İran: Müzakerelerde ilerleme var

İran: Müzakerelerde ilerleme var

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri Keni Viyana görüşmeleri hakkında, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. İhtilaflı konularla ilgili açık parantezler azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, diğer ülkelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Bakıri Keni görüşmelerle ilgili olarak, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. İhtilaflı konularla ilgili açık parantezler azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." dedi.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov da bu konuya ilişkin olarak attığı bir tweette, “Nükleer anlaşmanın üyeleri (İran hariç) ve ABD bir araya geldi. Son zamandaki sorunları tekrarlamama garantisi bu görüşmede ele alınan konulardan biriydi. Rus heyeti bu konuda bazı tekliflerde bulundu” ifadesini kullandı.

News Code 1899724
https://tr.mehrnews.com/news/1899724/

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