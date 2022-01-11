  1. Toplum
11 Oca 2022 14:55

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 961 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 940’a vaka sayısı ise 6 milyon 210 bin 298’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 619’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 54 bin 670’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899788
https://tr.mehrnews.com/news/1899788/

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