İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 932 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 915'e vaka sayısı ise 6 milyon 208 bin 337'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 692'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 53 bin 241'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.