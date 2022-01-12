Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan komşu ülkelere seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, dün yaptığı açıklamada, komşu ülkelere seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını belirterek, Komşu ülkelerle kısıtlamalar önceki duruma döndü ve 'PCR' testleri negatif olan kişiler, ülkeye girebilirler." dedi.

İranlı nükleer bilim insanlarına suikast suçu cezasız kalmayacak

İran Yargısı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Bugün (11 Ocak) İran'ın en tanınmış bir bilim insanını şehadetinin onuncu yıldönümü. Şehit Mustafa Ahmedi Ruşen, Barışçıl nükleer bilgi inşa etmek yorulmak bilmeyen bir mücadele içindeydi.'' dedi.

Garipabadi ayrıca, büyük bir insan hakları ihlali örneği olarak nükleer bilim adamlarına suikast yapma suçunun cezasız kalmayacağını yazdı.

Bölgemizde ABD'lilere yer yok

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Al Mayadeen kanalına verdiği demeçte, ABD’nin, Şehit Süleymani suikastına olası yanıt konusunda Tahran'a yönelik uyarısına tepki göstererek, "ABD’lilerin yeri kendi topraklarında ve İran Beyaz Saray'ın emirlerine göre hareket etmiyor" dedi.

Tümgeneral Selami, "Bölgemizde Amerikalılara yer yok; Amerikalılar Irak, Afganistan, Bahreyn, Kuveyt, Suriye ve Irak'ta değil, kendi topraklarında olmalı. Müslümanlar ABD’lilerin onların topraklarını işgal etmesine izin vermeyecek. Biz Beyaz Saray'ın emirlerine göre değil, kendi planlarımıza göre hareket ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 961 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 940’a vaka sayısı ise 6 milyon 210 bin 298’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 619’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 54 bin 670’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.