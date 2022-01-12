Irak'ta ABD'nin lojistik konvoyuna saldırı

Sabereen News telegram kanalında yer alan bilgiye göre, Kadisiye vilayetinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyuna dün saldırı düzenlendi.

Haberde, söz konusu konvoya salı günü iki kez saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Aynı gün Samava vilayetinde de bir Amerikan lojistik konvoyu hedef alınmıştı.

Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.