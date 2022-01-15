Çin: ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Emir Abdullahiyan-Wang Yi görüşmesine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Açıklamada, “Wang Yi, Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede, Çin'in İran'a karşı uygulanan yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara, insan hakları konusundaki siyasi sahtekarlığa ve İran ile bölgedeki diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Bakan Wang Yi, görüşmede Çin’in İran ile işbirliği yapmaya, ortak çıkarları korumada birbirini desteklemeye, hegemonik güç ve zorbalık politikasına karşı birlikte hareket etmeye hazır olduğunu vurguladı." denildi.

İki tarafın İran'ın nükleer programı hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Wang Yi, mevcut durumu ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekilmesine bağladı." ifadelerine yer verildi.

Asıl sorumlu tarafın ABD olduğunu kaydeden Wang Yi, ABD'lilerin hatalarını bir an önce düzeltmesi gerektiğini vurguladu.