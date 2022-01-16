İran'ın Rusya ile ticaret hacmi yüzde 41 arttı

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran-Rusya ilişkilerine dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya en önemli komşularımızdan biridir. İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi çok önemlidir. Bu nedenle son yıllarda siyasi ilişkilerin artmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticarette de artışa tanık olduk.” dedi.

Latifi, Rusya ile son 9 aylık ticaret hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 1 milyar 656 milyon dolara ulaştığını açıkladı.