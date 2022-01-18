İran'da günlük vefat sayısında rekor düşüş

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 653 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 113'e vaka sayısı ise 6 milyon 227 bin 849'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 295'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 68 bin 983'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.