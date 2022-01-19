  1. Toplum
19 Oca 2022 14:48

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 60 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 132 vaka sayısı ise 6 milyon 231 bin 909'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 271'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 71 bin 217'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899940
https://tr.mehrnews.com/news/1899940/

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