Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz seçildi!

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi.

Scholz, yeni dönemde 736 koltuğu olan Bundestag'da 395 oy alarak gereken salt çoğunluğa rahatlıkla ulaşmış oldu.

SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon, geçen günlerde aralarındaki anlaşmayı resmiyete dökmüştü. Oluşturulan koalisyon anlaşması, üç partini üyesinden de büyük destek almıştı.

Almanya'da ilk defa bu üç parti bir koalisyon kuruyor.

Scholz'un göreve başlamasıyla Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel defteri de resmen kapandı. Merkel'in ofiste olduğu dönemde Fransa 4 cumhurbaşkanı, Britanya 4, İtalya ise 8 başbakan değiştirdi.

Kaynak: T24