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7 Ara 2021 10:06

Biden, Putin görüşmesi öncesi Avrupalı müttefikleri ile görüştü

Biden, Putin görüşmesi öncesi Avrupalı müttefikleri ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı video konferans öncesi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığına yönelik iddialar ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Liderler, 'Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne' desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde kalınması için mutabık kaldı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1899038
https://tr.mehrnews.com/news/1899038/

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