Müzakere ekibindeki değişiklik ABD'nin yeni oyunu

Viyana'da bulunan ABD müzakere ekibindeki bazı isimlerin değiştiği yönündeki haberler dünden itibaren yayınlanmaya başladı. Mehr muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, ABD müzakere ekibindeki değişiklikler yeni değil ve yedinci tur müzakerelerin başlangıç tarihine dayanıyor.

Şimdiki durumda bu haberi yayınlayan ABD, medya üzerinden yeni oyun oynamayı amaçlıyor.

İran halkına karşı yasa dışı ve zalimane yaptırımların başarısız olduğunu itiraf eden ABD'liler şimdiye kadar iyi niyetli olduklarını kanıtlamak için hiçbir olumlu adım atmamıştır ve medyada yeni gündem yaratıp eylemsizliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar.

Sekizinci tur Viyana müzakereleri kapsamında İran ve P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasındaki ikili ve çok taraflı görüşmeler devam ediyor.