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25 Oca 2022 16:25

Müzakere ekibindeki değişiklik ABD'nin yeni oyunu

Müzakere ekibindeki değişiklik ABD'nin yeni oyunu

Viyana'da yürütlen müzakerelerde şimdiye kadar iyi niyetli olduğunu kanıtlamak için hiçbir olumlu adım atamayan ABD yönetimi yeni bir oyuna başvurdu.

Viyana'da bulunan ABD müzakere ekibindeki bazı isimlerin değiştiği yönündeki haberler dünden itibaren yayınlanmaya başladı. Mehr muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, ABD müzakere ekibindeki değişiklikler yeni değil ve yedinci tur müzakerelerin başlangıç tarihine dayanıyor.

Şimdiki durumda bu haberi yayınlayan ABD, medya üzerinden yeni oyun oynamayı amaçlıyor.

İran halkına karşı yasa dışı ve zalimane yaptırımların başarısız olduğunu itiraf eden ABD'liler şimdiye kadar iyi niyetli olduklarını kanıtlamak için hiçbir olumlu adım atmamıştır ve medyada yeni gündem yaratıp eylemsizliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar.

Sekizinci tur Viyana müzakereleri kapsamında İran ve P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasındaki ikili ve çok taraflı görüşmeler devam ediyor.

News Code 1900058
https://tr.mehrnews.com/news/1900058/

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