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22 Oca 2022 15:47

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 503 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 202'ye vaka sayısı ise 6 milyon 245 bin 346'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 216'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 78 bin 24'de ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899997
https://tr.mehrnews.com/news/1899997/

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