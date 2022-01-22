İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 503 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 202'ye vaka sayısı ise 6 milyon 245 bin 346'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 216'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 78 bin 24'de ulaştı." ifadesi kullanıldı.