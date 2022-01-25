Çin: ABD iç işlerimize karışmasın

Geçtiğimiz Cuma günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen zirveye toplantısına Çin hükümetinden sert tepki gecikmedi.

Dış gücün müdahalesi kabul edilemez

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, çevrimiçi zirvede ele alınan konulara atıfta bulunarak, “Tokyo ve Washington, Pekin'e haksız suçlamalarda bulunarak ülkenin iç işlerine müdahale ediyor. Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamı Çin'in iç işlerine aittir ve herhangi bir ülkenin veya dış gücün müdahalesi kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, “Hiçbir kişi veya ulusun, Çin'in egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü koruma kararını hafife almaması gerekir” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak