Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi Azerbaycan Savunma Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, iki ülke halklarının iyi komşuluk ilkelerine uygun olarak yaşamakta olduğunu belirterek, Azerbaycan-İran ilişkilerinin her alanda geliştiğini söyledi.

Reisi, "Azerbaycan ile ilişkilerimizin önümüzdeki yıllarda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

İran’nın gücünün bölge güvenliğine katkı sağladığını vurgulayan Reisi, “Tekfirci grupların ve terör örgütü IŞİD’in varlığı hiçbir yerde bölge halkının çıkarına değil. ABD ve Siyonist Rejim’in oluşturduğu bu gruplar bulundukları her yerde cinayet işleri yapmışlardır” ifadesini kullandı.

Reisi, “Siyonist Rejim insanlığın düşmanıdır ve Müslüman milletlerin dostu olamaz. Siyonistlerin bölgede ve Filistin halkına karşı saldırganlığı bu gerçeğin bir kanıtıdır” ifadesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı yarın Tahran'a geliyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ilişkileri görüşmek üzere yarın Tahran'ı ziyaret edecek.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiyan, dün akşam Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

İran-Azerbaycan askeri ilişkileri artacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dün Tahran’a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Tümgeneral Bakıri bu görüşmenin adından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kardeş ve Müslüman ükle olan Azerbaycan'In Savunma Bakanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede İran’ın Azerbaycan ile askeri ve savunma ilişkileri bağlamındaki politikasını açıkladık” dedi.

Tümgeneral Bakıri, “Azerbaycan Savunma Bakanı’nın İran ziyareti ile iki ülke arasındaki askeri ilişkiler kesinlikle önemli ölçüde gelişecek ve bu her iki ülkenin güvenliğini sağlayacaktır. İki ülke arasındaki sınır barış ve dostluk sınırı olarak ticaretin gelişmesini ve halkın hareketliğini sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmenin yollarını" konuştu.

İran ve Azerbaycan savunma bakanları görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, dün Tahran’a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Tuğgeneral Aştiyani ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iran ve Azerbaycan’ın savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaparak, “ İki milletin tarihi ve kültürel ortaklıklara göre, İran ve Azerbaycan araasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

İran ve Azerbaycan arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Tuğgeneral Aştiyani, “İki ülke özel jeopolitik konumları ve özellikleri nedeniyle kapsamlı ilişkileri genişletme konusunda çok fazla kapasite ve yeteneğe sahiptir” ifadesini kullandı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 851 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 303'e vaka sayısı ise 6 milyon 279 bin 410'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 267'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 88 bin 367'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.