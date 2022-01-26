İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 851 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 303'e vaka sayısı ise 6 milyon 279 bin 410'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 267'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 88 bin 367'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.