Bahreyn'de Siyonist Bakan Gantz'ın ülkeye ilk ziyareti protesto edildi

Arap medyasına göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da binlerce kişi, Siyonist Bakan Gantz'ın ülkeye ilk ziyaretini ve yapılan anlaşmaları protesto etti.

"İsrail'e ölüm" ve "Ülkemiz (Bahreyn) sizi istemiyor" gibi sloganlar atan Bahreyn halkı Gantz'ın ziyaretini kınadı.

Bahreyn'in en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği de Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn hükümeti ile İsrail arasındaki herhangi bir güvenlik veya askeri anlaşmanın yasal olarak geçersiz olduğunu bildirdi.

Siyonist Bakan Benny Gantz çarşamba günü ilk kez Bahreyn'i ziyaret etmişti.

2 günlük ziyareti kapsamında Gantz, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Halife ile bir araya gelmişti.

Ziyaret sırasında Tel Aviv ve Manama arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandığu duyuruldu.