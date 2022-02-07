Afrika Kupası'nda şampiyon Senegal oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal şampiyonluğa uzandı.

Kamerun’un ev sahipliğinde bu yıl 33.’sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nın final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi.

Turnuvanın çeyrek finalinde Ekvator Ginesi’ni ve yarı finalde Burkina Faso’yu aynı skorla 3-1 mağlup eden Senegal, tarihinde 3. kez final oynarken, Afrika Uluslar Kupası’nı en fazla kazanan ülke olan Mısır da son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere son 4 maçı uzatmalara giderek bir ilke imza attı.

Olembe kentindeki Paul Biya Stadyumu’nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten karşılaşmada 4-2 biten penaltı atışları sonrası gülen taraf Senegal oldu.

Kaynak: Hürriyet