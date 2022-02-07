İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 819 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 934'e vaka sayısı ise 6 milyon 619 bin 85'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 171 bin 587'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.