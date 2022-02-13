İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 148 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 812 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 718'e vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 374'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 298 bin 727'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.